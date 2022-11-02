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    Datça'da 1 Türk vatandaşı ile 104 kaçak göçmen kurtarıldı

    Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca can salları ile Türk karasularına itilen bir Türk vatandaşı ile 104 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
    • 02.11.2022 - 20:45
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    Datça'da 1 Türk vatandaşı ile 104 kaçak göçmen kurtarıldı

    Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Datça açıklarında, dün gece saat 04.00 sıraları can salları içinde kaçak göçmenlerin olduğu ihbarını aldı.

    İhbar üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu, Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen, 5 ayrı can salı içindeki 105 kişiyi kurtardı.

    104 kaçak göçmen, 1 Türk vatandaşı kurtarıldı

    Bu kişilerden 104'ünün kaçak göçmen olduğu, bir kişinin ise yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan Türk vatandaşı olduğu, tespit edildi.

    DHA'nın haberine göre, kıyıya çıkarılan kaçaklar, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, bir Türk ile ilgili de yasal işlem başlatıldı.

    Datça da 1 Türk vatandaşı ile 104 kaçak göçmen kurtarıldı #1


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