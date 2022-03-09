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    Datça'da 19 kaçak göçmen kurtarıldı

    Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca geri itilen 19 kaçak göçmen Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
    • DHA
    • 09.03.2022 - 21:41
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    Datça'da 19 kaçak göçmen kurtarıldı

    Sahil Güvenlik Komutanlığı, Datça açıklarında dün saat 02.00 sıralarında lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen ihbarını aldı.

    19 KAÇAK GÖÇMEN KURTARILDI

    İhbar üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik botu, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen, lastik bot içindeki 19 kaçak göçmeni kurtardı.

    Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

    Datça da 19 kaçak göçmen kurtarıldı #1


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