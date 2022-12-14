Datça'da 2 ayrı evde saklanan 30 kaçak göçmen yakalandı

Muğla Datça'da iki ayrı eve düzenlenen eş zamanlı operasyonda 30 kaçak göçmen yakalandı, 1 organizatör şüphelisi gözaltına alındı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kızlan ve İskele mahallelerindeki 2 evde kaçak göçmenlerin kaldığı bilgisine ulaştı.

Datça İlçe Jandarma Komutanlığı ve Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti (GKİT) ekipleri tarafından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

30 kaçak yakalandı

Kızlan Mahallesi'nde N.B.'ye ait evde 2'si kadın 20 kişi, İskele Mahallesi'nde O.Ş.'ye ait evde ise 1'i kadın 10 kişi olmak üzere toplam 30 Suriye uyruklu kaçak göçmen yakalandı.

1 kişi gözaltına alındı

DHA'nın haberine göre, kaçak göçmenlerin sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim edileceği bildirildi.

Öte yandan operasyon kapsamında 1 organizatör şüphelisi de gözaltına alındı.

















