Datça'da 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı
Muğla'nın Datça ilçesinde, göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 2 organizatör çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- 24.04.2022 - 22:21
Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen 22 Nisan'da gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 39 kaçak göçmenin, Datça'ya getirilişini organize ettikleri iddiasıyla M.T.(40) ve H.P.'yi (50) gözaltına aldı.
2 göçmen kaçakçısı tutuklandı
DHA'nın haberine göre, kaçak göçmenleri kamyonla taşıyarak ülke dışına kaçmalarına yardımcı oldukları tespit edilen kamyon şoförü M.T. ve birlikte çalıştığı H.P., çıkarıldıkları mahkemece göçmen kaçakçılığı suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.