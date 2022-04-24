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    Datça'da 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı

    Muğla'nın Datça ilçesinde, göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 2 organizatör çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • 24.04.2022 - 22:21
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    Datça'da 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı

    Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen 22 Nisan'da gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 39 kaçak göçmenin, Datça'ya getirilişini organize ettikleri iddiasıyla M.T.(40) ve H.P.'yi (50) gözaltına aldı.

    2 göçmen kaçakçısı tutuklandı

    DHA'nın haberine göre, kaçak göçmenleri kamyonla taşıyarak ülke dışına kaçmalarına yardımcı oldukları tespit edilen kamyon şoförü M.T. ve birlikte çalıştığı H.P., çıkarıldıkları mahkemece göçmen kaçakçılığı suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Datça da 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı #1

    Datça da 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı #2

    Datça da 2 göçmen kaçakçısı tutuklandı #3


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