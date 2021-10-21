Datça’da 67 düzensiz gömen kurtarıldı
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında can salları içinde Türk karasularına geri itilen 67 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
- İHA
- 21.10.2021 - 20:59
Muğla Sahil Güvenlik ekipleri Datça ilçesi açıklarında 3 can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini aldı.
67 GÖÇMEN KURTARILDI
Belirlenen bölgeye kurtarma botu sevk edildi. Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından can sallarına bindirilerek Türk karasularına geri itilen 3 can salı içerisindeki toplam 67 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.