Ergene Nehri'nin debisinin 20 kat artması nedeniyle Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesindeki panayır alanı ve tarım alanları sular altında kaldı, bölgede turuncu alarm verildi.

Ergene Nehri’nin debisinin 20 kat artmasıyla Kırklareli’nin Pehlivanköy ilçesindeki panayır alanı ve tarım alanları sular altında kaldı.

ERGENE'NİN DEBİSİ 20 KAT ARTTI

Son sağanak yağışlar ve yüksek kesimlerdeki karların erimeye başlaması Ergene Nehri’nin de debisinin artmasına neden oldu. Bir hafta öncesine kadar debisi 5-10 metreküp arasında değişen Ergene Nehri’nin Lüleburgaz ve Pehlivanköy kesiminde debi 20 kat artarak 225 metreküpe ulaştı.

Debisi 20 kat artan Ergene Nehri çevresinde turuncu alarm verildi - VİDEO

PANAYIR VE TARIM ALANLARINI SU BASTI

En son 241 metreküp debiye erişen Ergene Nehri’nde turuncu alarm verilirken, oluşan taşkınlarla Pehlivanköy ilçesinde bulunan panayır alanı ve tarım alanları sularla kaplandı. Sularla kaplanan tarım arazileri dronla da havadan görüntülendi.

2 KÖYÜ İLÇEYE BAĞLAYAN YOL KAPATILDI

Öte yandan nehir sularının yükselmesi sebebiyle Lüleburgaz ilçesinin Eskibedir ile Ovacık köyü arası ulaşıma kapandı.