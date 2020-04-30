Definecilerin kazdığı kuyuya düşen boğa kurtarıldı

Kars'ta, üzeri teneke ile kapatılan kuyuda mahsur kalan boğa, halat ve vinçle kurtarıldıktan sonra ahıra götürüldü.

Kars'ta, merkeze bağlı Karaçoban köyünde oturan Kubilay Kildiş’e ait boğa, defineciler tarafından kazılan ve üzeri teneke ile kapatılan bir kuyuya düştü.

Kuyuda mahsur kalan boğayı kurtarmak için ise vatandaşlar seferber oldu.

VİNÇ YARDIMIYLA KURTARILDI

Kubilay Kildiş ve köylüler kendi imkanlarıyla hayvanı kurtaramayınca, vinç çağırıldı. Beline halat bağlanan boğa, vinçle çekilerek kuyudan çıkarıldı.

Halatın çözülmesiyle koşmaya başlayan boğa, köylüler tarafından sakinleştirilerek ahırına götürüldü.