Dolar
6.7885
-0.125%
Euro
7.7178
0.1011%
Altın
1719.62
0.2647%
Borsa
109843.74
0.5558%
G. Altın
375.229
0.1729%
Bitcoin
66151.7
-0.1446%
28ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 28 C

    Demir: Nüfuz Edici Bomba teslimatlarımız devam ediyor

    Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, bombaların özelliklerini sıraladı.
    • DHA
    • 10.06.2020 - 13:41
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Demir: Nüfuz Edici Bomba teslimatlarımız devam ediyor

    Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Nüfuz Edici Bomba (NEB) teslimatlarının devam ettiğini duyurdu.

    Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Nüfuz Edici Bombalara değindi.

    NÜFUZ EDİCİ BOMBALARIN ÖZELLİKLERİ

    Söz konusu bombaların özelliklerini sıralayan Demir, "Düşük çarpma hızlarında ve açılarında dahi yüksek delme etkinliği. Programlanabilir ateşleme zamanları. Farklı hedef tiplerine karşı kullanılabilme." ifadelerini kullandı.

    Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü tarafından geliştirilen NEB, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) tarafından üretiliyor.

    Demir: Nüfuz Edici Bomba teslimatlarımız devam ediyor ViDEO

    Görüş Bildir