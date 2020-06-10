Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, bombaların özelliklerini sıraladı.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Nüfuz Edici Bomba (NEB) teslimatlarının devam ettiğini duyurdu.

Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Nüfuz Edici Bombalara değindi.

NÜFUZ EDİCİ BOMBALARIN ÖZELLİKLERİ

Söz konusu bombaların özelliklerini sıralayan Demir, "Düşük çarpma hızlarında ve açılarında dahi yüksek delme etkinliği. Programlanabilir ateşleme zamanları. Farklı hedef tiplerine karşı kullanılabilme." ifadelerini kullandı.

Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü tarafından geliştirilen NEB, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) tarafından üretiliyor.

Demir: Nüfuz Edici Bomba teslimatlarımız devam ediyor ViDEO