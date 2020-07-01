Demir: SUNGUR, envantere girmeye hazır

Hareketli atış yeteneğine sahip olan yeni sistemin, yüksek hedef isabet yeteneği bulunuyor.

Türkiye, hava savunma sisteminin yeni üyesi SUNGUR'a kavuştu.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından "Bir sürprizimiz var, beklemede kalın geliyor." paylaşımında bulundu.

Demir, bir süre sonra ise yeni bir paylaşım yaparak, başkanlık öncülüğünde, Roketsan'ın yerli savunma sanayi paydaşlarıyla birlikte geliştirdiği hava savunma sisteminin yeni üyesi SUNGUR'un, başarılı atışlı testler sonrası envantere girmeye hazır olduğunu bildirdi.

"360 DERECE ATIŞ KABİLİYETİNE SAHİP"

Söz konusu sistemin portatif özelliğiyle kara, hava ve deniz platformlarına entegre edilebileceğini belirten İsmail Demir, "SUNGUR hareketli atış yeteneği, gece-gündüz hedef tespit, teşhis, tanımlama, takip ve 360 derece atış kabiliyetine sahip." diyerek, şu bilgileri paylaştı:

"KENDİ SINIFININ ÖNÜNDE"

"SUNGUR, hava unsurlarına karşı etkinliği ve yüksek manevra kabiliyeti, yüksek hedef isabet yeteneği ve karşı tedbir özelliği, titanyum harp başlığı, hedefin uzun menzilden görüntülenmesini sağlayan nişangahıyla kendi sınıfının önünde bir sistem."