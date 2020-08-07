Demirkazık'a tırmanırken rahatsızlanan doktor kurtarıldı

Niğde'de dağa tırmanırken rahatsızlanan Doktor Coşkun Köse, jandarma helikopteriyle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Demirkazık Dağı bölgesinde sportif amaçlı tırmanış yapan 48 yaşındaki Doktor Coşkun Köse, Kızılkaya zirvesine yaklaşırken fenalaştı.

Köse'nin yanındaki arkadaşları ise durumu, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

HELİKOPTER İLE KURTARILDI

Bunun üzerine bölgeye İl Jandarma Komutanlığı arama kurtarma timleri, AFAD ekipleri ve UMKE sevk edildi. Ankara'dan da Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı'na bağlı 6 jandarma arama kurtarma personeli ile helikopter gönderildi.

Ekipler, yerini tespit ettikleri Köse'yi helikopterle alarak, İl Jandarma Komutanlığı'na getirdi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Burada ambulansla alınan Köse, Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Doktor Coşkun Köse'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.