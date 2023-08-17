Denizanası istilası sonucu İzmir Foça'da vaka sayıları hızla yükseliyor Sahilleri istila eden denizanaları vatandaşları tedirgin ederken, denizanalarına temas nedeniyle yanma ve batma şikayetiyle hastanelere başvurular arttı.

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İHA

İzmir’in Foça kıyılarında denizanası istilası yaşanıyor…

Deniz yüzeyini kaplayan denizanaları tedirgin ederken, istila ilçedeki vakaları da artırdı.

Yüzerken denizanalarıyla temas eden bazı İzmirliler, yanma ve batma şikayetiyle hastanelere başvurdu.

'Ciddi bir durum'

Denizanasıyla temas eden ve Foça Devlet Hastanesi’nde tedavi olan Sali Yiğit, başına gelenleri şöyle anlattı:

Kuzenimle denize girerken biraz açılmak istedik. Foça'da denizanası vakalarının çok olduğunu kendimizde gördük. Söyleniyordu zaten. Bulunduğumuz bölgede çok yoktu, kıyıda bir tane ölü denizanası vardı. Biz de denize girdik, biraz ilerledik bir sorun yoktu. Dubalara kadar geldik, açıklarda tam göğsümün altında bir yanma ve batma hissettim. Yapışma değil ama temas durumu oldu. Ara ara çizgiler şeklinde izler oluştu. Sonrasında hemen denizden çıktık, Foça Devlet Hastanesi’ne gittik. Durumu gören doktor ve hemşireler 'ciddi bir durum' diyerek gerekli tedaviyi yaptı.

Balıkçılar da mağdur...

Öte yandan, son 15 gündür artış gösteren denizanası istilası balıkçıları da mağdur etti.

Sahilde balık tutan balıkçılar, denizanalarının ağlarına vermiş olduğu zarardan ve ağlarına balık yerine denizanası dolmasından dert yakındı.

Uzmanlar ise denizanası istilasının aşırı sıcaklar ile deniz kirliliğinden kaynaklandığını belirtiliyor.