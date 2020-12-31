İstanbul Boğazı'nda yapılan denetimlerde, bir yatta yılbaşı eğlencesi yaptığı tespit edilen 14 kişiye ceza kesildi.

Koronavirüs önlemleri kapsamında, yurt genelinde yılbaşı eğlenceleri yasaklandı. Yasaklar kapsamında polis ekipleri tarafından, hem karada hem de denizde denetimler yapılıyor.

YATTA PARTİ YAPAN 14 KİŞİYE CEZA

Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul Boğazı'nda yapılan denetimlerde bir tekneye binenlerin yılbaşı eğlencesi yaptığı ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri tespit edildi.

Ekipler tekneye yanaşarak 5'i mürettebat 14 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza kesti.

İstanbul Boğazı'nda yılbaşı partisine polis baskını-Video