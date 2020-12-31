Euro
9.0748
-0.09%
Dolar
7.4299
-0.07%
Altın
452.98
-0.25%
Borsa
1.477
-0.22%
Bitcoin
217.170
1.19%
EXEN Coin
11.21
4.57%
13ºC
İstanbul
Puslu güneşli 13 C
    İstanbul Boğazı'nda yılbaşı partisine polis baskını

    İstanbul Boğazı'nda yılbaşı partisine polis baskını

    İstanbul Boğazı'nda yapılan denetimlerde, bir yatta yılbaşı eğlencesi yaptığı tespit edilen 14 kişiye ceza kesildi.
    • DHA
    • 31.12.2020 - 23:06
    • Güncelleme : 31.12.2020 - 23:34
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Koronavirüs önlemleri kapsamında, yurt genelinde yılbaşı eğlenceleri yasaklandı. Yasaklar kapsamında polis ekipleri tarafından, hem karada hem de denizde denetimler yapılıyor.

    YATTA PARTİ YAPAN 14 KİŞİYE CEZA

    Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul Boğazı'nda yapılan denetimlerde bir tekneye binenlerin yılbaşı eğlencesi yaptığı ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri tespit edildi.

    Ekipler tekneye yanaşarak 5'i mürettebat 14 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza kesti.

    İstanbul Boğazı'nda yılbaşı partisine polis baskını-Video

    İstanbul Boğazı nda yılbaşı partisine polis baskını #1

    İstanbul Boğazı nda yılbaşı partisine polis baskını #2

    İstanbul Boğazı nda yılbaşı partisine polis baskını #3

    İstanbul Boğazı nda yılbaşı partisine polis baskını #4

    İstanbul Boğazı nda yılbaşı partisine polis baskını #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir