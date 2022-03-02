Euro
15.69
1.19%
Dolar
14.11
1.56%
Altın
871.08
0.24%
Borsa
1986
0.82%
Bitcoin
617.098
1.69%
BTXN Coin
36.84
-0.83%
Bitexen
3ºC
İstanbul
Bulutlu 3 C

    Denizli-Antalya kara yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı

    Denizli'yi Antalya ve Muğla'ya bağlayan karayolu, yoğun kar yağışı nedeniyle saat 20.30 itibariyle trafiğe tamamen kapandı.
    • AA
    • 02.03.2022 - 21:38
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Denizli-Antalya kara yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı

    Kar yağışı, Denizli'de kent merkezi ile yüksek noktalarda etkili oldu.

    YOL ULAŞIMA KAPANDI

    Kazıkbeli ve Cankurtaran mevkilerinde kar yağışı nedeniyle Denizli-Antalya yolunda ulaşım önce Antalya yönüne, sonra Denizli yönüne kapandı.

    Şahin Tepesi bölgesinde uzun kuyruklar oluştu.

    Denizli-Antalya kara yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı #1

    KAR KÜREME VE TUZLAMA ÇALIŞMASI YAPILDI

    Bölgede kar kürüme ve tuzlama çalışması yapıldı. Polis ekipleri, sürücüleri, yol açılıncaya değin güvenli bir yerde beklemeleri konusunda uyardı. Yolda, yağış nedeniyle zaman zaman hasarlı kazalar da meydana geldi.

    Aynı güzergahtaki Denizli-Muğla kara yolu da bu akşam kar yağışı nedeniyle trafiğe kapanmıştı.

    Denizli-Antalya kara yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı #2

    Denizli-Antalya kara yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı #3

     


    İlginizi Çekebilir

    Ücretsiz Borsa Takip Uygulaması ile Kazanmak Kolay
    Meta Trader

    Ücretsiz Borsa Takip Uygulaması ile Kazanmak Kolay

    Ukrayna'ya gönderdiği pakete not yazan Türk'e teşekkür mesajları geliyor
    Gündem

    Ukrayna'ya gönderdiği pakete not yazan Türk'e teşekkür mesajları geliyor

    Moody's, Rusya'nın ekonomik adımlarını değerlendirdi
    Ekonomi

    Moody's, Rusya'nın ekonomik adımlarını değerlendirdi

    Görüş Bildir