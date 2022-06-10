Petrol
122.25
-0.67%
Euro
18.3509
0.52%
Dolar
17.231
0.66%
Altın
1.021
0.18%
Borsa
2572
0.00%
Bitcoin
518.404
-0.86%
BTXN Coin
11.16
-0.17%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Bulutlu 20 C

    Denizli, Malatya ve Tekirdağ’da bölge adliye mahkemeleri kurulacak

    Denizli, Malatya ve Tekirdağ'da bölge adliye mahkemeleri kurulmasına ilişkin karar, Resmi Gazete’de yayınlandı.
    • Haber Merkezi
    • 10.06.2022 - 06:27
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Denizli, Malatya ve Tekirdağ’da bölge adliye mahkemeleri kurulacak

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan karara göre, 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun’un 25’inci maddesi uyarınca Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) olumlu görüşü alınarak Denizli, Malatya ve Tekirdağ bölge adliye mahkemelerinin kurulduğu belirtildi.


    İlginizi Çekebilir

    ABD'de yarı otomatik silah satın alma yaşının 21'e çıkarılması onaylandı
    Dünya

    ABD'de yarı otomatik silah satın alma yaşının 21'e çıkarılması onaylandı

    Acemi Cadı'nın sakar Rüya'sı İrem Erkaya'ya bir de şimdi bakın! Değişimiyle 'Yok artık' dedirtti
    Medya

    Acemi Cadı'nın sakar Rüya'sı İrem Erkaya'ya bir de şimdi bakın! Değişimiyle 'Yok artık' dedirtti

    Geleceğinize yatırım yapmak için vakit kaybetmeyin
    Tesla

    Geleceğinize yatırım yapmak için vakit kaybetmeyin

    Görüş Bildir