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    Denizli'de 1 mahalle karantinaya alındı

    Sarayköy ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında bir mahalle karantinaya alındığı öğrenildi.
    • İHA
    • 26.09.2020 - 01:07
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    Denizli'de 1 mahalle karantinaya alındı

    Koronavirüs nedeniyle vakalar artmaya devam edince, yeni kısıtlamalar gelmeye devam ediyor.

    Denizli'nin Sarayköy Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, mahallede pozitif vakalara rastlandığı ve karantina uygulaması başlatıldığı belirtildi.

    7 GÜN SÜRESİYLE KARANTİNA ALTINA ALINDI

    Açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar doğrultusunda mahalleye giriş ve çıkışların 7 gün süresince kapatıldığı, sağlık ekipleri tarafından ise tarama çalışmalarına başlandığı belirtildi.

    Vaka sayısındaki artış durumuna göre bu sürenin ikinci bir emre kadar uzatılabileceği öğrenildi.

    Öte yandan, İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından mahalleye giriş ve çıkışların kapatıldığı, iş makineleriyle de mahallenin diğer yakın mahallelere olan bağlantı yolları da kapatıldığı öğrenildi.

    Denizli de 1 mahalle karantinaya alındı #1

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