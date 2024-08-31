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Denizli’de 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

Denizli’de 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı Pamukkale'de etkili olan yağış sonrası meydana gelen kazada, iki araç kafa kafaya çarpıştı. Her iki araçta da büyük maddi hasar oluşan kazada 6 kişi yaralandı.