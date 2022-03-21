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    Denizli'de 2 kadın cinsel organlarında uyuşturucuyla yakalandı

    Denizli'de cinsel organlarında toplam 394 gram uyuşturucu madde metamfetamin ve 110 gram esrarla yakalanan 2 kadın gözaltına alındı.
    • DHA
    • 21.03.2022 - 19:24
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    Denizli'de 2 kadın cinsel organlarında uyuşturucuyla yakalandı

    Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli'ye uyuşturucu getirileceğini belirledi.

    Denizli-Ankara karayolunun şehir girişinde dün önlem alan polis ekipleri, şehirlerarası bir yolcu otobüsünü durdurup, şüpheli 2 kadını gözaltına aldı. Şüphelilerin hastaneye götürülüp, röntgen filmleri çekildi.

    CİNSEL ORGANLARINDAKİ UYUŞTURUCU HASTANEDE ÇIKARILDI

    Çekilen filmlerde iki kadının cinsel organlarına gizledikleri poşetler içinde uyuşturucu madde taşıdıkları belirlendi. İki şüphelinin cinsel organlarından toplam 394 gram metamfetamin ile 110 gram esrar maddesi çıkarıldı.

    TUTUKLANDI

    Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler mahkemece tutuklandı.

    Denizli de 2 kadın cinsel organlarında uyuşturucuyla yakalandı #1


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