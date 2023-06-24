Denizli'de 2 kişi çalıştıkları üniversiteden mezun oldu Denizli Pamukkale Üniversitesi'nde güvenlik görevlisi Murat Yürek ile ulaşım hizmetleri şefi Önder Yaşa, 2 yıl önce oğullarına destek olmak amacıyla girdikleri sınavla görev yaptıkları üniversiteyi kazandı.

DHA

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)-DENİZLİ’de, Pamukkale Üniversitesi'nde güvenlik görevlisi olan Murat Yürek (54) ile ulaşım hizmetleri şefi Önder Yaşa, 2 yıl önce oğullarına destek olmak amacıyla girdikleri sınavla görev yaptıkları üniversiteyi kazandı. Murat Yürek, bu yıl Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümü'nden, Yaşa ise Halkla İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu.

Pamukkale Üniversitesi'nde 1997 yılında güvenlik görevlisi olarak işe başlayan 2 çocuk babası Murat Yürek, 2 yıl önce oğluna destek olmak amacıyla üniversite sınavına girdi.

Murat Yürek, çalıştığı üniversitenin Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümü'nü Oğlu Berker Tuğra Yürek ise İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ni kazandı.

Aynı üniversitede hem çalışıp hem de okuyan Murat Yürek, bölümünden 2'ncilikle mezun oldu.

Yürek, düzenlenen törende diplomasını alıp, kepini havaya fırlattı.

"Bölüm ikinciliğiyle bitirdim"

Üniversite mezunu olmanın mutluluğunu yaşayan Murat Yürek, şu ifadeleri kullandı:

2 yıl önce oğluma destek olmak amacıyla üniversite sınavına birlikte girdik. Sınavda başarılı oldum ve Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümü'ne yerleştim.



Oğlum İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ne yerleşti. Ben bir yandan okulda güvenlik görevlisi olarak çalışırken, diğer yandan okuluma devam edip, bölüm ikinciliğiyle bitirdim.

23 senedir çalıştığı üniversiteden mezun oldu

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde Ulaşım Hizmetleri Şefi olarak çalışan Önder Yaşa da 2 yıl önce oğluyla birlikte üniversite sınavına girdi.

Oğlu sınavı kazanamayan Yaşa aynı üniversitede Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler Bölümü'ne yerleşti.

Yaşa, bu yıl bölümünü tamamlayıp, mezun olmanın sevincini yaşadı.

"Ben kazandım oğlum kazanamadı"

Önder Yaşa, üniversite hastanesinde görevine devam edeceğini söyleyerek, şunları söyledi: