Petrol
87.78
3.43%
Euro
18.0638
2.11%
Dolar
18.5339
0.46%
Altın
988.98
2.39%
Borsa
3198
-2.07%
Bitcoin
362.698
2.57%
BTXN Coin
10.21
-4.40%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Çok bulutlu 23 C

    Denizli'de 8 asırlık yarışmanın simgesi heykellere zarar verildi

    Denizli Çal'da 8 asırdır gelenek olan Sudan Koyun Geçirme Yarışması'nın yapıldığı alanda bulunan koyun, köpek ve çoban heykellerine kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zarar verildi.
    • 28.09.2022 - 19:28
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Denizli'de 8 asırlık yarışmanın simgesi heykellere zarar verildi

    Denizli'nin Çal ilçesi Aşağıseyit Mahallesi'nde Büyük Menderes Nehri yanında 8 asırdır yapılan Sudan Koyun Geçirme Yarışması'nın yapıldığı alanda 2014 yılında Çal Belediyesi tarafından yapılan koyun, köpek ve çoban heykellerine kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından zarar verildi.

    Heykeller parçalandı

    Heykellerin parçalandığını gören vatandaşlar, Çal Belediyesi ve jandarmaya ihbarda bulundu.

    İHA'nın haberine göre, bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, heykellere zarar veren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

    Denizli de 8 asırlık yarışmanın simgesi heykellere zarar verildi #1

    Denizli de 8 asırlık yarışmanın simgesi heykellere zarar verildi #2

    Denizli de 8 asırlık yarışmanın simgesi heykellere zarar verildi #3

    Denizli de 8 asırlık yarışmanın simgesi heykellere zarar verildi #4


    Süreyya Operası, Dana Zemtsov ve Julien Quentin konseriyle sezonu açtı
    Kültür Sanat

    Süreyya Operası, Dana Zemtsov ve Julien Quentin konseriyle sezonu açtı

    Koin yatırımı yapmadan önce buraya muhakkak göz at
    Advertorial

    Koin yatırımı yapmadan önce buraya muhakkak göz at

    HDP adaylık için muhalefete şartlarını hatırlattı
    Politika

    HDP adaylık için muhalefete şartlarını hatırlattı

    Görüş Bildir