Denizli'de 8 asırlık yarışmanın simgesi heykellere zarar verildi

Denizli Çal'da 8 asırdır gelenek olan Sudan Koyun Geçirme Yarışması'nın yapıldığı alanda bulunan koyun, köpek ve çoban heykellerine kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zarar verildi.

Denizli'nin Çal ilçesi Aşağıseyit Mahallesi'nde Büyük Menderes Nehri yanında 8 asırdır yapılan Sudan Koyun Geçirme Yarışması'nın yapıldığı alanda 2014 yılında Çal Belediyesi tarafından yapılan koyun, köpek ve çoban heykellerine kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından zarar verildi.

Heykeller parçalandı

Heykellerin parçalandığını gören vatandaşlar, Çal Belediyesi ve jandarmaya ihbarda bulundu.

İHA'nın haberine göre, bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, heykellere zarar veren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.













