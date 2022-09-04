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    Denizli'de alev alev yanan ev küle döndü

    Denizli’de yabancı uyruklu ailenin kaldığı ev alev alev yandı. Kentin bir çok noktasından gözüken alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
    • 04.09.2022 - 08:30
    • Güncelleme : 04.09.2022 - 08:41
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    Denizli'de alev alev yanan ev küle döndü

    Denizli'de Merkezefendi ilçesine bağlı Zafer Mahallesinde, yabancı uyruklu ailenin kaldığı 3 katlı binanın en üst dairesinde henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı.

    Vatandaşlar seferber oldu

    Dumanların etrafı sarmasının ardından aile vatandaşlarında yardımıyla dışarı çıkarıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Olay yerine giden itfaiye ekipleri alevlerin komple sardığı binaya müdahale ederek yangını kontrol altına almak için zamanla yarıştı.

    Denizli de alev alev yanan ev küle döndü #1

    Bina tamamen küle döndü

    İHA'nın haberine göre, dumandan etkilenen bir kişi ise tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken, alevler bir süre sonra kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının ardından bina tamamen küle döndü. Çevredeki vatandaşlar ve aile ise o anları korku dolu gözlerle izledi.

    Denizli'de alev alev yanan ev küle döndü VİDEO

    Denizli de alev alev yanan ev küle döndü #2

    Denizli de alev alev yanan ev küle döndü #3

    Denizli de alev alev yanan ev küle döndü #4


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