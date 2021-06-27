Denizli'de alevlerin evine ulaşmaması için ezan okudu

Denizli'de alevlerin evine ulaşmaması için ezan okudu

Denizli'de ormanlık alanda başlayan yangında alevlerin evine yaklaşmasından korkan bir kişi yangına dönerek ezan okudu.

Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Göveçlik Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı.

Alevler rüzgarın etkisiyle büyüyerek yerleşim alanlarına doğru ilerlemeye başladı.

YANGINA DÖNEREK EZAN OKUDU

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen ekipler arazinin engebeli ve dağlık olmasından dolayı yangına müdahalede güçlük çekti.

O esnada alevlerin evlerine doğru yaklaştığını gören bir vatandaş yangının evine ulaşmaması için elini kulağına koyup ezan okudu.

Denizli'de alevlerin evine ulaşmaması için ezan okudu VİDEO

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KOMŞU İLLERDEN DESTEK İSTENDİ

Denizli'de konuşlu yangın söndürme helikopteri Marmaris'teki büyük orman yangınında görevli olmasından dolayı, rüzgarında etkisiyle hızla yerleşim alanlarına doğru ilerleyen yangına müdahale edilebilmesi için Bursa, Balıkesir ve Manisa Akhisar'dan helikopter desteği istendi.

Yangına 3 yangın söndürme helikopteri, 1 keşif helikopteri, 1 dozer, 15 arazöz ve 60 personel ile müdahale edildi.

3 SAATLİK ÇALIŞMANIN ARDINDAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Köylü vatandaşların da destek verdiği söndürme çalışmalarında geçen 3 saatin ardından yangın kontrol altına alındı.

Yangında ilk belirlemelere göre 5 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.