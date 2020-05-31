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    Denizli'de alkollü sürücü, polis ekiplerine yakalandı

    Stajyer ehliyeti ile alkol aldıktan sonra direksiyon başına geçen sürücü, ekiplere yakalanınca, "Sadece bir tane bira içtim, yaktınız beni." diyerek tepki gösterdi.
    • İHA
    • 31.05.2020 - 11:33
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    Denizli'de alkollü sürücü, polis ekiplerine yakalandı

    Denizli'de İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 8 trafik ekibi, Karakurt ve Sümer Mahallesi’nde denetim yaptı.

    Yapılan denetimlerde 13 sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan, 13 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 45 sürücüye ise farklı trafik kurallarını ihlal etmekten işlem yapıldı.

    125 SÜRÜCÜYE 68 BİN 935 LİRA PARA CEZASI

    Denetlemelerde 125 araç sürücüsüne toplamda 68 bin 935 lira idari para cezası kesildi.

    Trafik kurallarını ihlal eden 2 araç ise trafikten men edildi.

    Denetimlerde aldıkları alkolün etkisiyle alkolmetreyi üflemekte zorlanan sürücülerin olduğu ise dikkatlerden kaçmadı.

    Alkollü yakalanan genç: 1 tane bira içtim yaktınız beni

    "SADECE BİR TANE BİRA İÇTİM, YAKTINIZ BENİ"

    Stajyer ehliyeti ile alkol aldıktan sonra direksiyon başına geçen ve polise yakalanan C.P. isimli genç, ekiplere tepki gösterdi.

    Alkolmetreyi üfledikten sonra 0.28 promil alkollü olduğu tespit edilen gence para cezası kesildi. Ceza yazılan C.P. polislere, "Sadece bir tane bira içtim, yaktınız beni vallahi." dedi.

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