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Denizli'de alkollü sürücü, polis ekiplerine yakalandı

Denizli'de alkollü sürücü, polis ekiplerine yakalandı

Stajyer ehliyeti ile alkol aldıktan sonra direksiyon başına geçen sürücü, ekiplere yakalanınca, "Sadece bir tane bira içtim, yaktınız beni." diyerek tepki gösterdi.