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    Denizli'de asma tavandaki gizli bölmeden uyuşturucu ve para çıktı

    Denizli'de asma tavana yapılan gizli bölmede polis ekipleri 250 adet hap ve 10 bin TL para bulurken, 3 kişinin tutuklandığı operasyonda binlerce uyuşturucu madde ele geçirildi.
    • İHA
    • 21.02.2022 - 18:01
    • Güncelleme : 21.02.2022 - 18:08
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    Denizli'de asma tavandaki gizli bölmeden uyuşturucu ve para çıktı

    Denizli’ye çevre illerden uyuşturucu madde getirileceği ve satılacağı yönünde alınan istihbarat bilgileri kapsamında polis ekipleri harekete geçti.

    Ekiplerin kimliğini belirlediği 1 şüpheli, yapılan takip sonucu yakalandı.

    Devam eden soruşturma kapsamında yakalanan şüphelinin irtibatta olduğu 2 kişi daha ekipler tarafından yapılan operasyonla yakalandı.

    ASMA TAVANDAN UYUŞTURUCU ÇIKTI

    Şüphelilerin evinde arama yapan polis ekipleri, asma tavana yapılan gizli bölmeden 250 adet ecstasy hap ve uyuşturucu madde ticaretinden sağlanan 10 bin TL para ele geçirdi.

    3 KİŞİ TUTUKLANDI

    Yapılan titiz çalışmalar sonucu şüphelilerin evinden 10 bin adet ecstasy hap daha ele geçiren ekipler, yakalanan şüphelileri ifadelerini almak üzere karakola götürdü. Burada işlemleri yapılan 3 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Denizli de asma tavandaki gizli bölmeden uyuşturucu ve para çıktı #1

    Denizli de asma tavandaki gizli bölmeden uyuşturucu ve para çıktı #2

    Denizli de asma tavandaki gizli bölmeden uyuşturucu ve para çıktı #3

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