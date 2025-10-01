Denizli'de atıl arsaya okul yaptırmak için 618 hissedarın peşine düştü

Denizli’nin Pamukkale ilçesi Dokuzkavaklar Mahallesi’nde 3181 ada 1 parselde yer alan ve 38 yıl önce okul alanı olarak ayrılan arsa, uzun süredir atıl durumda bekliyor. Mahalle muhtarı İlyas Yolcu, arsanın eğitim amaçlı kullanılabilmesi için 618 hissedarın desteğini almak üzere çalışmalara başladı.

618 HİSSEDARIN KATILIMI ŞAR

Muhtar Yolcu, arsanın ayrılma amacına hizmet etmesi için hissedarlarla iletişime geçtiklerini belirterek, “Hissedarlarımızın çoğu ilçelerde ve yurt dışında bulunuyor. Önce gönüllülük esasına göre, hisselerini bize devretmeleri durumunda gerekli kurumlara başvurarak arsanın eğitim yuvasına dönmesini sağlayacağız” dedi. Hisselerin büyüklüğü 45 santimetrekare ile 111 metrekare arasında değişiyor.

MAHALLEDE ORTAOKUL İHTİYACI ARTIYOR

Dokuzkavaklar Mahallesi’nde okul sayısının yetersiz olduğunu ve yaklaşık 750 öğrencinin başka mahallelere gitmek zorunda kaldığını vurgulayan Yolcu, “Mahallemiz nüfus olarak 20 bine ulaştı. Bu arsanın eğitim yuvasına dönüşmesi ile öğrencilerimiz kendi mahallelerinde eğitim görebilecek. Otomatik olarak ailelerin servis yükü de azalacak.” ifadelerini kullandı.

HİSSEDARLARIN DESTEĞİ BEKLENİYOR

Yolcu, hissedarların çoğunun Tavas, Acıpayam, Çal ilçeleri ve yurt dışında bulunduğunu aktararak, “Yurt dışında olan kardeşlerimizin Türkiye’ye izine geldiğinde kısa süreliğine de olsa desteğini bekliyoruz. Bu arsanın çöplük ve otluktan kurtarılıp eğitim yuvası hâline gelmesini istiyoruz.” dedi.

EĞİTİM YUVASI, MAHALLEYE KATKI SAĞLAYACAK

Muhtar, 40 yıldır bekleyen arsanın okul olmasının bölgeye, şehre ve Türkiye’ye katkı sağlayacağını ifade etti: