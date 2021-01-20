Denizli'de atölyede yangın: Yüzbinlerce liralık zarar oluştu
Denizli'nin Serinhisar ilçesinde, tiner parlaması sonucu alevlere teslim olan bıçak ve kereste atölyesinde yüz binlerce liralık zarar oluştu.
- İHA
- 20.01.2021 - 01:03
Denizli'nin Serinhisar ilçesi Yatağan Mahallesinde faaliyet gösteren Şevket Aktürk’e ait bıçak ve kereste atölyesinde tiner parlaması sonucu yangın çıktı.
TİNER KOVALARI ALEV ALDI, YANGIN BÜYÜDÜ
İçeride bulunan çok sayıda tiner kovasına sıçrayan alevler nedeniyle yangın giderek büyüdü. Bıçak atölyesinin etrafında bulunan kereste işleme bölümüne alevlerin sıçraması üzerin iş yerindeki yangından yükselen alevler metrelerce yüksekliğe ulaştı.
2.5 SAATLİK ÇABA İLE SÖNDÜRÜLDÜ
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yaklaşık 2,5 saatlik uğraşı ardından alevleri kontrol altına alarak soğutma çalışmalarına başladı.
YÜZBİNLERCE LİRALIK ZARAR VAR
Şans eseri olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yüzbinlerce liralık zarar oluştuğu öğrenildi.