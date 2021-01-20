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Denizli'de atölyede yangın: Yüzbinlerce liralık zarar oluştu

Denizli'de atölyede yangın: Yüzbinlerce liralık zarar oluştu

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde, tiner parlaması sonucu alevlere teslim olan bıçak ve kereste atölyesinde yüz binlerce liralık zarar oluştu.