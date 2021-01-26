Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde şiddetli rüzgarın etkisiyle devrilen aydınlatma direği, elektrikli bisikletiyle geçen Ahmet Tavşan'ın üzerine düştü.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Bayramyeri Meydanı'nda yaşanan olayda, 4 metre uzunluğundaki aydınlatma direği, şiddetli rüzgarın etkisiyle, o sırada yoldan elektrikli bisikleti ile geçen Ahmet Tavşan'ın üzerine devrildi.

Kazada başından hafif yaralanan Tavşan'ın yardımına, çevredekiler yetişti. Tavşan'a ilk müdahaleyi, tesadüfen o sırada meydanda bulunan Kızılay görevlileri yaptı.

Denizli'de aydınlatma direği yoldan geçen bisikletlinin üzerine devrildi VİDEO

TABURCU EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen Acil Sağlık ekibi tarafından ambulansla Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Tavşan, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Devrilerek yolun ulaşıma kapanmasına da neden olan direk, vatandaşlar tarafından elbirliğiyle yol kenarına çekildi.

"BAŞINDAN KAN AKIYORDU"

Kuyumcu Coşkun Özer, direğin devrilmesinin ardından yardıma koştuklarını belirti, "Rüzgarın etkisiyle yerinden kopan direk düşerken vatandaşın başına çarpmış, başından kan akıyordu. Hemen yardım ettik. Daha sonra hastaneye kaldırıldı." dedi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.