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    Denizli'de bebek bezinden 1 kilogram uyuşturucu çıktı

    Denizli'ye otobüs ile uyuşturucu madde getiren kadın, ticareti yapacağı sırada suçüstü yakalandı. Kadının çantasından, bebek bezi içerisine zulalanmış halde 1 kilogram metamfetamin ele geçirildi.
    • İHA
    • 10.01.2022 - 17:12
    • Güncelleme : 10.01.2022 - 17:14
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    Denizli'de bebek bezinden 1 kilogram uyuşturucu çıktı

    Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, bir kadının otobüs ile uyuşturucu madde getirip satacağına dair bilgi aldı.

    SUÇÜSTÜ YAKALANDI

    Harekete geçen ekiplerin takip ettiği kadın, Denizli otogarında otobüsten inerek alışverişi yapacağı kişinin yanına gitti. Tam o esnada polis ekipleri, operasyonu gerçekleştirerek şüphelileri suçüstü yakaladı.

    BEBEK BEZİNE ZULALANMIŞ 1 KİLOGRAM METAMFETAMİN İLE 37 TANE HAP ELE GEÇİRİLDİ

    Şüphelilerin üzerinde ve evlerinde ekipler tarafından arama gerçekleştirildi. Kadın şüphelinin çantasında arama yapan ekipleri, bebek bezi içerisinde zulalanmış halde 1 kilogram metamfetamin maddesi ve 37 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

    Denizli de bebek bezinden 1 kilogram uyuşturucu çıktı #1

    2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

    Gördüğü manzara karşısında ekipler hayrete düşerken, 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

    Denizli de bebek bezinden 1 kilogram uyuşturucu çıktı #2

    Denizli de bebek bezinden 1 kilogram uyuşturucu çıktı #3


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