Denizli'de binada çıkan yangından yaşlı kadın son anda kurtarıldı

Pamukkale ilçesinde bulunan binada yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, alevleri kontrol altına alarak, mahsur kalan yaşlı kadını da kurtardı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir binada meydana gelen yangın, apartman sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesi'nde edinilen bilgilere göre 4 katlı bir binanın kullanılmayan 3. katından bir anda alevler yükseldi.

DÖRDÜNCÜ KATTA OTURANLAR KAÇAMADI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Etkisi artan alevler, kısa sürede bütün binayı sardı.

Birinci katta oturan vatandaşlar kendilerini sokağa atarak kurtulurken apartmanın 4. katındakiler ise mahsur kaldı. 4. kattaki annelerini kurtarmak isteyen Serkan Güngör ve aile üyeleri, alevler nedeniyle o daireye ulaşamadı.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Mahsur kalan yaşlı vatandaş ise dakikalar sonra itfaiye ekipleri ile birlikte binadan çıkarıldı.

"BUZDOLABI FİŞİNDEN ÇIKMIŞ OLABİLİR"

Can kaybının yaşanmadığı olayda daireler kullanılamaz hale geldi. Aile apartmanı olduğunu belirten Serkan Güngör, “Aile apartmanımız. Yangının çıktığı daireye eski eşyalarımızı koyuyoruz. Yangının çıktığı dairede buzdolabı fişinden çıkmış olabilir, bizde bilmiyoruz. İçeriye giremedim içeriye girebilsem” dedi.

Öte yandan, yangının kesin çıkış sebebinin ise itfaiye ekipleri tarafından yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.



