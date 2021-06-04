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    Denizli'de bir kişi internetten tanışıp kandırdığı kız çocuğunu kaçırdı

    Denizli'de internet üzerinden oynanan oyunda tanıştığı Kayseri'de yaşayan 16 yaşındaki kız çocuğu G.K.'yi kandırıp kaçırdığı öne sürülen A.C. gözaltına alındı.
    • DHA
    • 04.06.2021 - 18:13
    • Güncelleme : 04.06.2021 - 18:24
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    Denizli'de bir kişi internetten tanışıp kandırdığı kız çocuğunu kaçırdı

    Denizli'de evli ve 2 çocuk babası A.C., internette oyun oynarken tanıştığı G.K.'yi kandırıp, 3 gün önce Kayseri'den yaşadığı Denizli'ye götürdü. Ailenin kayıp ihbarı üzerine Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, G.K.'yi bulmak için çalışma başlattı.

    YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

    Ekipler, G.K.'nin, A.C.'nin yanında olduğunu tespit etti. Şüphelinin Pamukkale ilçesinde kaldığı evi belirleyen jandarma operasyon düzenledi. Operasyonda A.C. gözaltına alındı. Aynı evde bulunan G.K. ise ailesine teslim edildi. A.C.'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

    Denizli'de bir kişi internetten tanışıp kandırdığı kız çocuğunu kaçırdı VİDEO

    Denizli de bir kişi internetten tanışıp kandırdığı kız çocuğunu kaçırdı #1

    Denizli de bir kişi internetten tanışıp kandırdığı kız çocuğunu kaçırdı #2

    Denizli de bir kişi internetten tanışıp kandırdığı kız çocuğunu kaçırdı #3

    Denizli de bir kişi internetten tanışıp kandırdığı kız çocuğunu kaçırdı #4

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