Euro
15.66
0.52%
Dolar
14.37
1.12%
Altın
918.98
2.19%
Borsa
1997
0.33%
Bitcoin
566.063
0.74%
BTXN Coin
38.32
0.57%
Bitexen
6ºC
İstanbul
Bulutlu 6 C

    Denizli'de çay paketinden uyuşturucu çıktı

    Denizli'de uyuşturucu operasyonu yapan polis valizde çay paketi içine gizlenmiş şekilde 1.5 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirdi, olayla ilgili yabancı uyruklu 2 kişi tutuklandı.
    • DHA
    • 07.03.2022 - 18:45
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Denizli'de çay paketinden uyuşturucu çıktı

    Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geçen cumartesi yabancı uyruklu 2 kişi tarafından otobüsle Denizli'ye uyuşturucu getirileceğini bilgisine ulaştı.

    ÇAY PAKETİNE GİZLENMİŞ UYUŞTURUCU YAKALANDI

    Oto Santral Garajı'nda operasyon düzenleyen polis ekipleri, şehirlerarası yolcu taşıyan bir otobüsten inen yabancı uyruklu 2 kişiyi gözaltına aldı. Yanlarında taşıdıkları valizle yapılan aramada, çay poşeti içine gizlenmiş şekilde 1.5 kilogram uyuşturucu metamfetamin maddesi ele geçirdi.

    Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

    Denizli de çay paketinden uyuşturucu çıktı #1

    Denizli de çay paketinden uyuşturucu çıktı #2


    İlginizi Çekebilir

    Fenomen Murat Acar, Bitcoin Kazanç Şifresini Çözdü
    Cryto Trade

    Fenomen Murat Acar, Bitcoin Kazanç Şifresini Çözdü

    İtalya'da 5 Rus milyarderin mal varlıklarına el koyuldu
    Dünya

    İtalya'da 5 Rus milyarderin mal varlıklarına el koyuldu

    Ters dubleks dairelerin özellikleri
    Emlak

    Ters dubleks dairelerin özellikleri

    Görüş Bildir