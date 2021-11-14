Euro
11.4525
0.9%
Dolar
9.9996
0.97%
Altın
599.7
1.09%
Borsa
1.639
0.83%
Bitcoin
648.560
0.86%
BTXN Coin
21.36
-0.65%
8ºC
İstanbul
Çok bulutlu 8 C

    Denizli'de cennet elması çalan 3 kişiye gözaltı

    Honaz ilçesinde cennet elması çalan 3 kişi suçüstü yakalandı.
    • AA
    • 14.11.2021 - 01:55
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Denizli'de cennet elması çalan 3 kişiye gözaltı

    Denizli'nin Honaz ilçesinde, ilçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) hırsızlık olayları önlemek amacıyla yaptığı devriye görevinde, Emirazizli Mahallesi'nde cennet elması toplayan ve araçlarına yükleyen 3 kişiyi tespit etti.

    Ekipler yaptığı incelemelerde Sıla Y. (17), Khatjına O. (52) ve Cihat Y'nin (49) bahçe sahibi olmadığı ve hırsızlık yaptığını belirledi.

    3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Cennet elmalarını araçtan indiren ve şahısları gözaltına alan jandarma ekipleri, meyveleri bahçe sahibine teslim etti.

    Bahçe sahibi, bir yıllık emeklerini kurtardıkları için jandarma ekiplerine teşekkür etti.

    Denizli de cennet elması çalan 3 kişiye gözaltı #1

    10 KASA TOPLADILAR

    Toplamda 10 kasa toplayan ve 20 kasayı da hazırda bekleten şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

    Denizli de cennet elması çalan 3 kişiye gözaltı #2

    Denizli de cennet elması çalan 3 kişiye gözaltı #3

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir