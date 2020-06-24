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- Denizli'de DEAŞ hücre evlerine operasyon
Denizli'de DEAŞ hücre evlerine operasyon
- İHA
- 24.06.2020 - 13:00
Özel Harekat polisleri, Denizli'de terör örgütü DEAŞ adına faaliyet gösterdiği tespit edilen 2 şahsa, film sahnelerini aratmayan bir operasyon düzenlendi.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, 2 şahsın yasa dışı yollarla girdiği Türkiye'de terör örgütü faaliyeti yürüttüğünün tespit edilmesinin ardından Denizli'de oldukları bilgisine ulaşıldı.
EŞ ZAMANLI OPERASYON
Bilgi üzerine harekete geçen TEM ekipleri, Özel Harekat polislerinin desteği ile önceden belirlenen 2 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
OPERASYON HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Baskın sırasında şüphelilerin kaçma ihtimaline karşın operasyon bölgesi drone ile havadan görüntülendi.
Denizli'de DEAŞ ve El Kaide hücre evlerine operasyon - VİDEO
BİRİ TÜRK, BİRİ IRAKLI
Gerçekleştirilen baskının ardından Türk vatandaşı ile DEAŞ üyesi Irak vatandaşı bir şahıs, gözaltına alınmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.