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    Denizli'de DEAŞ hücre evlerine operasyon

    Terör örgütlerinin hücre evlerine yapılan baskın, film sahnelerini aratmadı.
    • İHA
    • 24.06.2020 - 13:00
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    Denizli'de DEAŞ hücre evlerine operasyon #1

    Özel Harekat polisleri, Denizli'de terör örgütü DEAŞ adına faaliyet gösterdiği tespit edilen 2 şahsa, film sahnelerini aratmayan bir operasyon düzenlendi.

    İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, 2 şahsın yasa dışı yollarla girdiği Türkiye'de terör örgütü faaliyeti yürüttüğünün tespit edilmesinin ardından Denizli'de oldukları bilgisine ulaşıldı.

    EŞ ZAMANLI OPERASYON

    Bilgi üzerine harekete geçen TEM ekipleri, Özel Harekat polislerinin desteği ile önceden belirlenen  2 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

    OPERASYON HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

    Baskın sırasında şüphelilerin kaçma ihtimaline karşın operasyon bölgesi drone ile havadan görüntülendi.

    Denizli'de DEAŞ ve El Kaide hücre evlerine operasyon - VİDEO

    BİRİ TÜRK, BİRİ IRAKLI

    Gerçekleştirilen baskının ardından Türk vatandaşı ile DEAŞ üyesi Irak vatandaşı bir şahıs, gözaltına alınmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Denizli'de DEAŞ hücre evlerine operasyon #2

    Denizli'de DEAŞ hücre evlerine operasyon #3

    Denizli'de DEAŞ hücre evlerine operasyon #4

    Denizli'de DEAŞ hücre evlerine operasyon #5

    Denizli'de DEAŞ hücre evlerine operasyon #6

    Denizli'de DEAŞ hücre evlerine operasyon #7

    Denizli'de DEAŞ hücre evlerine operasyon #8

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