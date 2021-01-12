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    Denizli'de deprem meydana geldi

    Pamukkale'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği, AFAD tarafından açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 12.01.2021 - 09:42
    • Güncelleme : 12.01.2021 - 10:11
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    Denizli'de deprem meydana geldi

    Denizli, güne deprem ile başladı.

    Sabah 09.30'da merkezi Pamukkale ilçesi olan bir deprem yaşayan Denizlililer, artçı depremler yaşamaya devam ediyor.

    AFAD BÜYÜKLÜĞÜ 4.0 OLARAK AÇIKLADI

    AFAD, sabah saatlerinde meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıklarken, bölgede herhangi bir olumsuz ihbarın olmadığını da duyurdu.

    Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı.

    DEPREMİN DERİNLİĞİ

    Depremin derinliği AFAD tarafından 7.24 kilometre olarak belirlenirken, Kandilli Rasathanesi tarafından 1.9 kilometre olarak belirlendi.

    Denizli de deprem meydana geldi #1

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