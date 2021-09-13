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    Denizli'de FETÖ firarisi 3 şüpheli hücre evinde yakalandı

    Denizli'de FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında, kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 3 şüpheli hücre evinde yakalandı.
    • İHA
    • 13.09.2021 - 17:07
    • Güncelleme : 13.09.2021 - 17:11
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    Denizli'de FETÖ firarisi 3 şüpheli hücre evinde yakalandı

    Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube ekipleri, bir süredir takibe aldıkları FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

    FETÖ FİRARİSİ 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

    Saklandıkları hücre evine düzenlenen operasyonda, 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1, 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 ve 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 şüpheli olmak üzere toplamda 3 kişi yakalandı.

    TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Denizli de FETÖ firarisi 3 şüpheli hücre evinde yakalandı #1

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