Denizli'de FETÖ firarisi 3 şüpheli hücre evinde yakalandı

Denizli'de FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında, kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 3 şüpheli hücre evinde yakalandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube ekipleri, bir süredir takibe aldıkları FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

FETÖ FİRARİSİ 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Saklandıkları hücre evine düzenlenen operasyonda, 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1, 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 ve 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 şüpheli olmak üzere toplamda 3 kişi yakalandı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.