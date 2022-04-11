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    Denizli'de FETÖ üyesi tutuklandı

    Denizli'de FETÖ üyesi olmak suçundan aranan kişi, polis tarafından yakalandı.
    • 11.04.2022 - 20:19
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    Denizli'de FETÖ üyesi tutuklandı

    Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, hakkında FETÖ üyesi olmak suçundan yakalama kararı bulunan bir kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

    Tutuklandı

    DHA'nın haberine göre, Pamukkale ilçesinde dün düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelinin, FETÖ'nün kapatılan eğitim kurumlarında öğretmen olup, askeri mahrem yapılanma içerisinde sorumlu kişi olduğu belirlendi.

    Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

    Denizli de FETÖ üyesi tutuklandı #1

     

     

     

     

     


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