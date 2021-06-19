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    Denizli'de firari hükümlü kiraz ağacına çıkarken yakalandı

    Denizli'nin Honaz ilçesinde, hırsızlık suçundan 21 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Azer Y, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından kiraz ağacına çıkarak, saklanmaya çalışırken yakalandı.
    • DHA
    • 19.06.2021 - 17:09
    • Güncelleme : 19.06.2021 - 17:23
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    Denizli'de firari hükümlü kiraz ağacına çıkarken yakalandı

    İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT, Denizli başta olmak üzere Manisa, Muğla ve Afyonkarahisar'da 35 hırsızlık olayına karışan ve hakkındaki 21 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Azer Y.'nin Honaz ilçesinde saklandığını belirledi. JASAT, dün İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle Azer Y.'yi yakalamak için operasyon yaptı.

    KİRAZ AĞACINA TIRMANIP SAKLANMAYA ÇALIŞTI

    Jandarma ekiplerinin takip ettiğini anlayan Azer Y., saklandığı bağ evinden çıkarak, kaçmaya başladı. Kiraz ağacına çıkarak, saklanmaya çalışan Azer Y., jandarma tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Azer Y. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Denizli'de firari hükümlü kiraz ağacına çıkarken yakalandı VİDEO

    Denizli de firari hükümlü kiraz ağacına çıkarken yakalandı #1

    Denizli de firari hükümlü kiraz ağacına çıkarken yakalandı #2

    Denizli de firari hükümlü kiraz ağacına çıkarken yakalandı #3

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