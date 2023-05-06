Denizli'de icra takibi şebekesi çökertildi Farklı illerde 200’den fazla kişiyi milyonlarca lira dolandırdıklarını iddiasıyla gözaltına alınan 3’ü kadın 17 şüpheliden 15’i tutuklandı.

İHA

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, telefonla ulaştıkları kişilere kendilerini avukat olarak tanıtıp, “Hakkınızda icra takibi başlatıldı” yalanıyla tuzağa düşüren suç şebekesinin peşine düştü.

Tuzaklarına düşürdükleri kişileri, uygunsuz sitelerde yaptıkları işlemler nedeniyle mağduriyet oluşturdukları gerekçesiyle haklarında icra takibi başlatıldığını iddia eden şüphelilerin, bu kişilere internet üzerinden sahte icra takip dosyası gönderdikleri ortaya çıktı.

Milyonlarca liralık vurgun yaptılar

Mağdurlardan verdikleri hesap numarasına 2 ila 30 bin lira arasında değişen para göndermelerini isteyen şebekenin, bu yöntemle Denizli, Manisa, Aydın ve Antalya illerinde 200’den fazla kişiyi milyonlarca lira dolandıkları belirlendi.

Suç şebekesinin çökertilmesi için teknik ve fiziki takibe başlayan Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yeterli delile ulaşılmasının ardından operasyon için düğmeye bastı. 3’ü kadın 17 şüpheli, Denizli merkezli olarak 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda cep telefonu, bilgisayar ve sahte icra belgeleri ele geçirildi.

15 dolandırıcı tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin sorgulaması, gece geç saatlere kadar devam etti. Şüphelilerden 15’i tutuklanırken, 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.