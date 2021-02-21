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    Denizli'de İranlı yolcunun valizinden uyuşturucu çıktı

    Denizli Çardak Havalimanı'nda düzenlenen operasyonda, 7 metal plaka halindeki 1 kilo 584 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
    • AA
    • 21.02.2021 - 14:56
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    Denizli'de İranlı yolcunun valizinden uyuşturucu çıktı

    Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Denizli Çardak Havalimanı'nda şüpheli olarak değerlendirdikleri İran'ın başkenti Tahran'dan gelen İran uyruklu 30 yaşındaki M.G'yi durdurdu.

    Yolcuya ait valiz narkotik köpek "Yappa" tarafından arandı. Valiz, X-Ray cihazıyla da kontrol edildi.

    1 KİLO 584 UYUŞTURUCU BULUNDU

    Yapılan aramalarda yorgan elyafı arasına gizlenmiş 7 metal plaka halindeki 1 kilo 584 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

    Islak haldeki 29 kıyafete de uyuşturucu emdirildiği belirlendi. Elbiselerdeki uyuşturucu miktarının, laboratuvar analizleri sonucu ortaya çıkacağı belirtildi.

    Gözaltına alınan M.G, polis merkezine götürüldü.

    Denizli de İranlı yolcunun valizinden uyuşturucu çıktı #1

    Denizli de İranlı yolcunun valizinden uyuşturucu çıktı #2

    Denizli de İranlı yolcunun valizinden uyuşturucu çıktı #3

    Denizli de İranlı yolcunun valizinden uyuşturucu çıktı #4

    Denizli de İranlı yolcunun valizinden uyuşturucu çıktı #5

    Denizli de İranlı yolcunun valizinden uyuşturucu çıktı #6

    Denizli de İranlı yolcunun valizinden uyuşturucu çıktı #7

    Denizli de İranlı yolcunun valizinden uyuşturucu çıktı #8

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