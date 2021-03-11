Denizli'de ıslak kıyafetlere emdirilmiş metamfetamin ele geçirildi

Denizli Çardak Havalimanı'ndaki operasyonda ele geçirilen ıslak kıyafetlere, Gümrükler Muhafaza Kriminal Laboratuvar Müdürlüğünde yapılan testlerde 918 gram metamfetamin emdirildiği tespit edildi.

Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Denizli Çardak Havalimanı'nda düzenlenen operasyonda, İran uyruklu şüphelinin çantasında 1 kilo 584 gram sentetik uyuşturucuyla bulunan ıslak haldeki 29 kıyafet, incelenmesi için Gümrükler Muhafaza Kriminal Laboratuvar Müdürlüğü'ne gönderildi.

Laboratuvarda uzmanlar tarafından yapılan tahliller sonucu ıslak kıyafetlere 918 gram metamfetamin emdirildiği belirlendi.

PİYASA SÜRECEKTİ

Kıyafetlere emdirilen uyuşturucunun, laboratuvar ortamında ayrıştırılarak piyasaya sunulmasının amaçlandığı kaydedildi.