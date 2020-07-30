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    Denizli'de jandarma gören dilencinin engeli düzeldi

    Trafik ışıklarından bekleme yapan araçların sürücülerine duygu sömürüsü yaparak para dilenen şahsın hırsızlıktan suç kaydı çıktı. Engelli taklidi yapan dilenci, jandarmayı görünce kolunu düzeltti.
    • AA
    • 30.07.2020 - 18:06
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    Denizli'de jandarma gören dilencinin engeli düzeldi

    Denizli'de, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, bir kişinin dilendiğini fark etti.

    Denizli-İzmir kara yolu Bakırlı mevkisindeki trafik ışıklarında bekleme yapan araç sürücülerinden para istediği fark edilen şahıs, jandarma tarafından bir süre izlendi.

    HIRSIZLIK KAYDI ÇIKTI

    Sol kolunu elbisesine gizleyen 45 yaşındaki Yaşar A'nın kendisini engelli olarak gösterip vatandaşların duygularını istismar ettiğini tespit eden jandarma, bu şahsın hırsızlık suçundan kaydı olduğunu da belirledi.

    EKİPLERİ GÖRÜNCE KOLU DÜZELDİ

    Bu arada jandarma tarafından paylaşılan fotoğraflarda, Yaşar A'nın ekipleri fark edince kolunu çıkardığı görülüyor.

    EKİPLERE TESLİM EDİLDİ

    Yaşar A, işlemlerinin ardından belediye zabıta ekiplerine teslim edildi.

    Denizli'de jandarma gören dilencinin engeli düzeldi #1

    Denizli'de jandarma gören dilencinin engeli düzeldi #2

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