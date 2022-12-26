Denizli'de kaçakçılara darbe: 6 ayrı adrese baskın düzenlendi

Denizli'de tütün, alkol ve eşya kaçakçılığına yönelik yapılan 6 ayrı operasyonda, yakalanan 7 şüpheliden çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte emniyet ekipleri, kaçak alkole karşı harekete geçti..

Denizli’de "Tütün ve Tütün Mamulleri, Alkollü İçki ve Eşya Kaçakçılığı" suçlarının önlenmesi amacıyla her türlü kaçak ürün satışının engellenmesine yönelik gerçekleştirilen 6 ayrı operasyonda, 7 şüpheli yakalandı.

Yakalanan 7 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Çok sayıda malzeme ele geçirildi

İHA'nın haberine göre yapılan operasyon ve aramalarda; 697 litre alkol yapımında kullanılan madde, 11 şişe kaçak alkol, 1 adet alkol kiti, 340 adet içi doldurulmuş makaron, 4 kilogram kıyılmış tütün, 1 adet manuel sigara sarma aleti, 30 adet kaçak cep telefonu, 46 adet adaptör ve şarj kablosu, 20 adet cep telefonlarına ait kılıf ele geçirildi.