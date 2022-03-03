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    • Denizli'de kadın kılığına girip, eşinin otomobilini yakan kişi serbest bırakıldı

    Denizli'de kadın kılığına girip, eşinin otomobilini yakan kişi serbest bırakıldı

    Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kadın kıyafeti giyen kişi, boşanma aşamasındaki eşinin otomobilini benzin dökerek yaktı.
    • DHA
    • 03.03.2022 - 19:27
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    Denizli'de kadın kılığına girip, eşinin otomobilini yakan kişi serbest bırakıldı

    Merkezefendi ilçesi 1200 Evler Mahallesi'nde, geçen 20 Şubat'ta, saat 01.00 sıralarında park halindeki otomobilde yangın çıktı. Durumu fark eden çevredekiler, polis ve itfaiyeye haber verdi.

    OTOMOBİL BENZİN DÖKEREK YAKTI

    Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Otomobil, kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, A.C. (28) isimli kadına ait olduğu belirlenen otomobilin benzin dökülerek yakıldığını tespit etti. Sokaktaki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen ekipler, otomobili kundaklayan şüpheliyi saptadı.

    Denizli de kadın kılığına girip, eşinin otomobilini yakan kişi serbest bırakıldı #1

    YAKALANAN ŞÜPHELİ, SERBEST BIRAKILDI

    Polis, elinde bidonla yürüyen şüphelinin başörtü takıp, kadın kıyafeti giyen, yüzünü de maskeyle gizleyerek kendisine kadın görünümü veren bir erkek olduğunu belirledi. Detaylı incelemede, şüphelinin, otomobilin sahibi A.C.'nin ayrı yaşadığı, boşanma aşamasındaki eşi F.C. olduğu tespit edildi.

    Polis, şüpheli F.C.'yi dün yakaladı. F.C., ifadesinde hakındaki suçlamaları kabul etmedi. Otomobili kundaklanan A.C. şikayetçi olmazken, F.C. ise polis merkezindeki ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

    Denizli de kadın kılığına girip, eşinin otomobilini yakan kişi serbest bırakıldı #2

    Denizli de kadın kılığına girip, eşinin otomobilini yakan kişi serbest bırakıldı #3


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