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- Denizli'de kanala düşen yaban domuzu kurtarıldı
Denizli'de kanala düşen yaban domuzu kurtarıldı
Düştüğü sulama kanalında sürüklenen yaban domuzunun yardımına avcı yetişti.
- DHA
- 01.07.2020 - 16:41
Denizli'nin Çivril ilçesine bağlı İnceköy Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, sulama kanalında yaban domuzu olduğunu gördü.
Mahalleli, kanalda sürüklenen yaban domuzu için avcı Selçuk Poslu'dan yardım istedi.
AVCI TARAFINDAN KURTARILDI
Poslu, arkadaşı ile bölgeye gelerek suda sürüklenen domuzu kurtarmak için çalışma başlattı. Poslu, kanal kenarından ip kullanarak, yaban domuzunu yakaladı.
Kanala düşen yaban domuzunu, avcı kurtardı
İKİNCİ KEZ KANALA ATLADI
Sudan çıkarılan domuz, Poslu'nun elinden kurtularak, tekrar kanala atladı. Avcı Poslu, ikinci kez yaban domuzunu yakalayıp, çıkardı. Selçuk Poslu, uzunca süre suda kaldığı belirtilen domuzu doğaya bıraktı.