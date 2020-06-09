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    Denizli'de kaybolan kadın, ormanlık alanda bulundu

    Denizli'nin Sarayköy ilçesinde dünden beri haber alınamayan 65 yaşındaki kadın, ormanlık alanda baygın halde bulundu.
    • AA
    • 09.06.2020 - 02:57
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    Denizli'de kaybolan kadın, ormanlık alanda bulundu

    Sarayköy ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde yaşayan Sultan Uzunel, dün sabah aile bireylerinin evde olmadığı sırada, küçükbaş hayvanları otlatmak için dışarı çıktı.

    Son olarak komşuları tarafından görülen Sultan Uzunel'den bir daha haber alınamadı.

    AFAD VE AKUT DESTEK VERDİ

    Yakınlarının kayıp başvurusu üzerine jandarma ekipleri Uzunel'i bulmak için arama çalışması başlattı.

    Arama kurtarma çalışmasına AFAD ve AKUT ekipleri de destek verdi.

    ORANLIK ALANDA BAYGIN HALDE BULUNDU

    Bugün yapılan arama çalışmalarında Uzunel, AFAD ekiplerince evine yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda baygın halde bulundu. Uzunel, Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Bu arada küçükbaş hayvanların da bulunduğu belirtildi.

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