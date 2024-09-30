Denizli'de kaza yapan otomobile motosiklet çarptı: 1 ölü, 1 yaralı Denizli'de karıştığı kaza sonrası yolda bekleyen otomobile motosiklet çarptı. Motosiklette bulunan iki gençten biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.

İHA

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Dokuzkavaklar Mahallesi Ankara Bulvarı üzerinde sürücü isimleri henüz öğrenilemeyen 54 HH 572 plakalı otomobil ile 20 AOH 841 plakalı hafif ticari araç kaza yaptı.

KAZA YAPAN ARACA ÇARPAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ VE YOLCUSU YARALANDI

Kaza yapan araçlardan 54 HH 572 plakalı otomobil hareket kabiliyetinin olmaması nedeniyle yol ortasında kaldı.

Reflektör ile önlem alan sürücü çekicinin gelmesini beklediği esnada 20 ATL 927 plakalı motosiklet, kaza yapan araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan Mehmet Kale (27) ve Fatih Sezer otomobilin içerisine savruldu. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

KAZADA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HENÜZ BELİRLENEMEDİ

Sağlık ekipleri yaralı olan Fatih Sezer'i ambulansla Denizli Devlet Hastanesine sevk ederken, Mehmet Kale'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Kale'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.

Motosikleti kimin kullandığı henüz belirlenemezken, polis ekiplerinin çevredeki güvenlik kameralarını ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarını incelediği öğrenildi.

Bir süre tek şerit üzerinde trafik akışı sağlanan bulvarda kazalı araç ve motosikletin kaldırılmasıyla trafik normale döndürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)