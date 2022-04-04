Denizli'de kiralanan villada uyuşturucu üretildiği ortaya çıktı

Denizli'de kiraladıkları villada odalara klima sistemi kurup, saksılarda skunk ve Hint keneviri yetiştiren 2 kişi tutuklandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Pamukkale ilçesinde bir villada, 2 kişinin saksılarda Hint keneviri ve skunk yetiştirdiğini tespit etti.

223 SAKSI İÇİNDE UYUŞTURUCU MADDE YETİŞTİRİLDİĞİ TESPİT EDİLDİ

Emniyet ekiplerinin villaya düzenlediği operasyonda 1'i kadın, 2 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, villanın bütün odalarının özel klima sistemiyle döşenerek 223 saksı içinde dişi Hint keneviri ve skunk yetiştirilerek satıldığı belirlendi.

TUTUKLANDILAR

Şüpheliler G.Ç. ile E.E., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.









