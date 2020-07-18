2,5 yıl önce annesinden 'kitap parası' diyerek aldığı 80 lira ile spor salonuna kaydolan genç, Romanya Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda dünya 4'üncüsü oldu.

Denizli'nin Çardak ilçesinde bir genç, hayallerine ulaşmak için bir yöntem denedi.

2,5 yıl önce belediyenin açtığı spor salonuna üye olmak isteyen, ancak maddi imkansızlıklar nedeniyle üye olamayan Mahmut Koç, babasından para istedi.

PAZAR İÇİN AYRILAN PARA İLE MİLLİ SPORCU OLDU

Babasından istediği 80 lirayı alamayan Koç, annesi Nuray Koç'a, "Okuldan 80 lira kitap parası istiyorlar" dedi. Pazar alışverişi için ayırdığı 80 lirayı oğluna veren anne, farkında olmadan çocuğunun hayallerine ulaşması için bir adım attı.

17 MADALYA KAZANDI

Mahmut Koç, herkesten habersiz spor salonuna üye oldu. Bir süre sonra antrenör Hüseyin Aldı'nın önerisiyle bilek güreşi sporuna yönelen genç, 14 aylık eğitimin ardından Denizli'de düzenlenen yarışmaya katıldı. Ardından da Türkiye gelinde katıldığı yarışmalarda, çeşitli derecelerde 17 madalya kazandı.

Denizli'de kitap parasıyla spora gitti: Milli sporcu oldu - VİDEO



ROMANYA'DA DÜNYA 4'ÜNCÜSÜ OLDU

Milli sporcu olan Mahmut Koç, geçen yıl katıldığı Romanya Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda da dünya 4'üncüsü oldu. Amacının daha çok çalışıp, dünya şampiyonu olmak olduğunu ifade eden Mahmut Koç, "Katıldığım yarışmalarda madalyalar kazandım. Kaybettiklerim de oldu ama yılmadım, daha çok hırslandım. Annem parayı vermeseydi belki de bu başarıları elde edemeyecektim. En son katıldığım Romanya'daki yarışmada, dünya 4'üncülüğünü kazandım. Amacım dünya şampiyonu olmak" dedi.

BİLEKLERİNİ İYİ KULLANDIĞINI FARK ETTİ

Koç'un antrenörü Hüseyin Aldı da, "Spor salonuna gelince vücut geliştirmek için çalışıyordu. Benimle bilek güreşi yapmak istedi, yeneceğini sanıyordu. Ben kolaylıkla yendim, bu sırada bileklerini iyi kullandığı fark ettim ve bilek güreşine yönlendirdim" diye konuştu.

















