Euro
10.5012
-0.46%
Dolar
8.6112
-0.64%
Altın
524.32
-0.51%
Borsa
1.447
0.99%
Bitcoin
308.694
-1.97%
EXEN Coin
34.26
-3.62%
22ºC
İstanbul
Bulutlu 22 C

    Denizli'de kızını tüfekle vurup yaralayan baba tutuklandı

    Denizli'nin Buldan ilçesinde kızı Kadriye Esenay Akçaöz'ü (20) pompalı av tüfeğiyle vurarak yaralayan Alphan Akçaöz (52), sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
    • DHA
    • 07.06.2021 - 19:23
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Denizli'de kızını tüfekle vurup yaralayan baba tutuklandı

    Dün saat 17.00 sıralarına, Yeni Mahalle'de meydana gelen olayda, baba Alphan Akçaöz, kızı Kadriye Esenay Akçaöz'ü aralarında yaşanan tartışmanın ardından ruhsatsız pompalı tüfekle vurarak yaraladı.

    HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI

    Sırtına ve beline isabet eden saçmalarla yaralanan Akçaöz, acil sağlık ekipleri tarafından Buldan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Kızını vuran baba Alphan Akçaöz ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Hastanede tedavisi süren amatör kick boks sporcusu Akçaöz, hayati tehlikeyi atlattı.

    BABA TUTUKLANDI

    Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen baba Akçaöz ise sevk edildiği nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

    Baba Alphan Akçaöz'ün jandarmadaki ifadesinde, kızının birlikte yaşadığı sevgilisinin evine gittiği, kızından eve dönmesini istediğini ancak kızının "Baba ben seni sildim" dedikten sonra ateş ettiği iddia edildi.

    Denizli de kızını tüfekle vurup yaralayan baba tutuklandı #1

    Denizli de kızını tüfekle vurup yaralayan baba tutuklandı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir