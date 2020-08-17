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    Denizli'de korkuluklara sıkışan köpek kurtarıldı

    Demir korkuluklara sıkışan ve yardım bekleyen sokak köpeğinin imdadına itfaiye ekipleri yetişti.
    • İHA
    • 17.08.2020 - 12:36
    • Güncelleme : 17.08.2020 - 12:36
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    Denizli'de korkuluklara sıkışan köpek kurtarıldı

    Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Hacıeyüplü Mahallesi'ndeki vatandaşlar, demir kapı korkuluklarına sıkışan bir sokak köpeğini fark etti.

    Vatandaşlar, yardım edilmesi için havlayan köpeği kendi imkanlarıyla çıkarmak istese de başarılı olamadı.

    İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

    İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, özel aparat sayesinde genişletilen demir korkuluklardan köpeği kurtardı.

    Denizli'de korkuluklara sıkışan köpek kurtarıldı ViDEO

    Denizli de korkuluklara sıkışan köpek kurtarıldı #1

    Denizli de korkuluklara sıkışan köpek kurtarıldı #2

    Denizli de korkuluklara sıkışan köpek kurtarıldı #3

    Denizli de korkuluklara sıkışan köpek kurtarıldı #4

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