Demir korkuluklara sıkışan ve yardım bekleyen sokak köpeğinin imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesine bağlı Hacıeyüplü Mahallesi'ndeki vatandaşlar, demir kapı korkuluklarına sıkışan bir sokak köpeğini fark etti.

Vatandaşlar, yardım edilmesi için havlayan köpeği kendi imkanlarıyla çıkarmak istese de başarılı olamadı.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, özel aparat sayesinde genişletilen demir korkuluklardan köpeği kurtardı.

Denizli'de korkuluklara sıkışan köpek kurtarıldı ViDEO





