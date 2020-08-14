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    Denizli'de koruma altındaki keçiyi vurdu, cezayı yedi

    Çivril'de, koruma altındaki dağ keçisini av tüfeğiyle vurup, sosyal medya hesabında fotoğrafını paylaşan kişiye, 23 bin 288 TL idari para cezası kesildi.
    • DHA
    • 14.08.2020 - 20:55
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    Denizli'de koruma altındaki keçiyi vurdu, cezayı yedi

     

    Denizli'nin Çivril ilçesindeki bir şahıs, Akdağ dağında koruma altında olan dağ keçisini av tüfeğiyle vurdu.

    Öldürdükten sonra keçiyle çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşan kişi, Denizli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nce tespit edildi.

    FOTOĞRAFI PAYLAŞTI 23 BİN LİRA CEZAYI YEDİ

    Müdürlük koruma altındaki dağ keçisini öldürdüğü gerekçesiyle kişiye, yasadışı avlanmak suçundan 23 bin 288 TL idari para cezası uyguladı.

    Denizli de koruma altındaki keçiyi vurdu, cezayı yedi #1

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